حجز كمية من مادة الحليب غير صالحة للإستهلاك بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بأمن سيدي بلعباس، من حجز كمية من الحليب غير صالحة للإستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي 147 لتر.

وكانت هذه الكمية من الحليب، موجهة للبيع، قبل أن يتم حجزها وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مواصلة لمهامها الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الشرطة بأمن الولاية، بعمليات مراقبة على مستوى شوارع المدينة.

أين لفت إنتباههم شاحنة من نوع “JMC” مشتبه في أمرها، وبعد تفتيشها تبين أنها تحوي كمية من أكياس الحليب ذات سعة 1 لتر في الصندوق الخلفي للشاحنة التي تنعدم فيها شروط التبريد والنظافة.

وبلغت في مجموعها 147 كيسا بمجموع 147 لتر، حيث تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، والتي تم إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

هذه العمليات تدخل في إطار تشديد الرقابة على عمليات بيع المواد ذات الإستهلاك الواسع والمواد الغذائية السريعة التلف، التي تباشرها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس.

وسبقت هذه العملية، العديد من العمليات المماثلة التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة من هذه المواد، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.