حجز كمية هائلة من الزيوت والشحوم المجهولة المصدر في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الابحاث لكتيبة الدرك الوطني لاقليم دائرة معسكر، اليوم، من حجز كمية معتبرة من زيوت وشحوم السيارات مجهولة المصدر.

وجاء ذلك، في مداهمة لذات الفرقة، لمستودع بالمنطقة 12 بمدينة معسكر.

ويأتي ذلك، بعد تلقي فرقة الابحاث لمعلومات حول نشاط مشبوه لأحد المحلات.

وثبت بعد عملية المداهمة وتفتيش المستودع، أن المحجوزات مجهولة المصدر والوجهة وأن صاحبها لا يحوز على سجل تجاري و لا فواتير و لا اعتماد او رخصة استغلال.

وقدرت الكمية المحجوزة بـ16 ألف من الزيوت، و1000 كلغ من شحوم المركبات.

وبناءا على تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، فقد تم تسليم المحجوزات إلى مصالح مديرية أملاك الدولة لولاية معسكر.