حجز كوكايين داخل حاوية موز في ميناء وهران

تمكنت مصالح الأمن من إحباط محاولة لتهريب مخدرات الكوكايين، داخل حاوية بميناء وهران.

وحسب ما ورد من معطيات، فإن المخدرات المحجوزة ويقدر وزنها بكيلوغرام و700 غرام، كانت مخبأة داخل حاوية موز.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن عملية تفتيش الحاوية قادت إلى حجز الكوكايين مموهة بالموز.

وأضافت المصادر أن قبطان السفينة هو من أبلغ مصالح الأمن باشتباهه في حاوية.

وقد جرى رفع عينة من المخدرات المضبوطة من طرف مصالح الأمن، لفحصها بالمخبر، لتتأكد أنها مخدر الكوكايين.

وتفيد آخر المعطيات أن صاحب الحاوية هو مستورد لفاكهة الموز، يجري الآن التحقيق معه.