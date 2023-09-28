حجز كوكايين وأكثر من 35 الف وحدة مفرقعات في مداهمات أمنية بوهران

تمكنت عناصر من الدرك والأمن الوطنيين في إطار المخطط الاستباقي لتامين احتفالات المولد النبوي الشريف. بكل من دائرتي السانية وبئر الجير من توقيف مجموعة من الأشخاص. المتورطين في أعمال إجرام ومخدرات مع حجز كمية معتبرة من المحظورات.

العمليات التي تمت خلال مداهمات لرجال الدرك الوطني والأمن لبعض الأماكن المشبوهة بمختلف الأحياء والأسواق اليومية. على مستوى كل من دائرتي بئر الجير والسانية أسفرت عن توقيف 26 شخصا، من ضمنهم 10 متورطين في قضايا تروبج والمتاجرة بالمخدرات.

كما تم حجز خلال ذات العمليات، 53 ألف و107 وحدة مفرقعات والعاب ناربة، 217 وحدة مشروبات كحولية. 915 قرصا مهلوسا من بينها 117 حبة اكستازي، أكثر من 21 غ كوكايين. 19 قطعة كيف معالج، اسلحة بيضاء محظورة من بينها بندقيتي صيد بحري تدخل ضمن الصنف السادس.