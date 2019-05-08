حجز “كوكايين” وتوقيف 3 أشخاص في العاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر،ثلاث أشخاص مشتبه فيهم في قضية المتاجرة بالمخدرات الصلبة، حيث تم حجز 395 غرام من “كوكايين”.

بالإضافة إلى سيارتان سياحيتان، 5 هواتف نقّالة، ومبلغ مالي قارب الـ700 مليون سنتيم ومبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة.

وتمكّنت،مصالح الشرطة القضائية،خلال عملية جدّ نوعية،من توقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة على مستوى عدّة أحياء بالعاصمة.

بتهمة جناية المتاجرة بالمخدرات الصلبة وذلك في إطار جماعة إجرامية منظّمة، مع مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال.

كما حجزت ذات المصالح، 395 غرام من المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين”، 6.5 غرام من القنب الهندي، ميزان إلكتروني.

ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قارب 700 مليون سنتيم، مبالغ من العملة الصعبة تمثّلت في 54625 أورو، 23172 دولار أمريكي، 9170 ليرة انجليزية.

بالإضافة إلى، 3910 دولار كندي، 1000 ليرة لبنانية، 165 دينار تونسي، 20 فرنك سويسري، سيارتان سياحيتان، 5 هواتف محمولة.

بالإضافة إلى 3 جوازات سفر جزائرية، جواز سفر صادر عن دولة أجنبية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.