حجز كوكايين ومهلوسات وملياري سنتيم في غرداية

مكنت عمليات متفرقة لعناصر الدرك الوطني في ولاية غرداية، من حجز كوكايين، و4016 قرص مهلوس و5 سيارات، وكذا توقيف 10 أشخاص.

وفي التفاصيل، تمكنت عناصر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني وتحقيقات فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية، من تنفيذ عمليات متفرقة على مدار الفترة الاخيرة.

ومكنت هذه العمليات، من تحقيق نتائج مبهرة على غرار الاطاحة بثلاثة أشخاص داخل سيارة، وبحوزتهم مبلغ مالي معتبر يقارب الملياري سنتيم.

كما تم حجز كمية من المخدرات الصلبة، عبارة عن كوكايين، وذلك بعد كمين محكم بإقليم بلدية متليلي بغرداية.

وتم على إثر هذه العمليات، تحويل الموقوفين إلى مصلحة الابحاث ببوهراوة، أين تم مواصلة التحقيقات.

كما تمكنت ذات المصالح، من حجز 4016 قرص مهلوس، إلى جانب 5 سيارات. وكذا توقيف 10 أشخاص تورطوا في هذه الجرائم الخطيرة وجهت لهم تهم الإتجار غير الشرعي بالمخدرات. وتم إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين، وتقديمهم أمام العدالة.

هذا وأعلنت مصالح الدرك الوطني، حملة مركزة ضد مهربي المخدرات خاصة الاقراص المهلوسة. وأغلب هذه المهلوسات من نوع بريغابالين 300 ملغ، التى يطلق عليها في الشارع “الصاروخ”.

وصنفت هذه الأقراص مؤخرا، كمواد مخدرة، حيث تم تسجيل نتائج مبهرة وإحباط محاولات تهريب وترويج لهذه المواد السامة التى يتم إستهداف الشباب بها.

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