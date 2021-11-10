حجز “كوكايين” و 36 كيلوغراما من “الكيف” و 3.5 ملايير سنتيم في مغنية

بعد عملية نوعية للأمن تكللت بتفكيك شبكة مخدرا

العملية انتهت بضبط سيارة أجرة كانت تستعمل للتمويه ومركبة “إيفيكو”

تمكنت، أمس، فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف تهريب المخدرات بكل أنواعها انطلاقا من الحدود الغربية مع المغرب صوب ولايات وسط البلاد، وهذا عقب استغلال دقيق لمعلومات أولية حول وجود “سيناريو” لتهريب حمولة من السموم القادمة من المغرب خارج مدينة مغنية الحدودية، وعليه أسفرت الخطة الأمنية التي أعقبت هذه المعطيات، عن اعتراض سبيل مركبة نفعية من نوع “إيفيكو” داخل إقليم مدينة مغنية، وعلى إثر تفتيشها جرى ضبط حمولة من الممنوعات قدر وزنها الإجمالي بما يفوق 36 كلغ، ناهيك عن كمية من المؤثرات العقلية وعددها 45 كبسولة “بريغابالين”، وإلى جانبها غرامات من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

وانتهت هذه العملية النوعية بالقبض على 8 “بارونات” أوكلت لهم مهمة تخزين ونقل السموم باتجاه وسط البلاد.

وتعميقا للأبحاث، تم ضبط مبلغ مالي جد ضخم من عائدات تهريب المخدرات قدر بـ 3.5 ملايير سنتيم، إلى جانب 11 هاتفا نقالا وسيارة أجرة كانت تستعمل في تضليل أجهزة الأمن.

وينتظر تقديم أفراد العصابة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 45 سنة أمام النيابة العامة لمحكمة مغنية بجرم تكوين جماعة إجرامية مختصة في نقل المخدرات وتهريبها وطنيا.