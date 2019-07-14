حجز كيلوغرامين من الزطلة بتيبازة

حجزت مصالح أمن ولاية تيبازة، ما يقارب 02 كغ من القنب الهندي، و 5507 من المؤثرات العقلية.

وتم في ذات الإطار، توقيف مجموعة إجرامية تنشط على مستوى الجهة الشرقية للولاية.