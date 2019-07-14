حجز كيلوغرامين من الزطلة بتيبازة
حجزت مصالح أمن ولاية تيبازة، ما يقارب 02 كغ من القنب الهندي، و 5507 من المؤثرات العقلية.
وتم في ذات الإطار، توقيف مجموعة إجرامية تنشط على مستوى الجهة الشرقية للولاية.
-
تدخلت مصالح الحماية المدنية لكل من ولايتي برج بوعريريج وبجاية، من أجل إخماد حريق غابي، بالمكان المسمى غابة البوني، بلدية ثنية النصر، دائرة مجانة.
وقد تم…
-
حجزت مصالح أمن ولاية تيبازة، ما يقارب 02 كغ من القنب الهندي، و 5507 من المؤثرات العقلية.
وتم في ذات الإطار، توقيف مجموعة إجرامية تنشط على…
-
تدخلت مصالح الحماية بولاية غليزان لتحويل جثة شاب يبلغ 29 سنة عثر عليه مشنوقا بشجرة ببلدية سيدي محمد بن عودة
الضحية كان يعاني من إضطربات نفسية،…
التعليقات (0)