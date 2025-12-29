شرطة عنابة تحجز أزيد من 1.5 كلغ من المخدرات و1448 قرصًا مهلوسًا

تواصل الوحدات العملياتية للأمن الوطني بولاية عنابة جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها. لاسيما تلك المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي هذا الإطار، تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، ممثلة في أمن دائرة البوني، فرقة البحث والتدخل، ومصالح الأمن الحضري الخامس عشر، خلال الأسبوع المنصرم، وعلى إثر عمليات أمنية منفصلة.من توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و49 سنة، مشتبه في تورطهم في قضايا حيازة وتخزين ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض المتاجرة.

وأسفرت هذه العمليات عن حجز 1448 قرصًا مهلوسًا، إلى جانب أزيد من 1.5 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي، فضلاً عن حجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي.

ففي العملية الأولى، التي نفذتها مصالح أمن دائرة البوني. تم توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و49 سنة. مع حجز 780 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية

أما العملية الثانية. التي باشرتها فرقة البحث والتدخل، فقد أسفرت عن توقيف شخص واحد مسبوق قضائيًا يبلغ من العمر 24 سنة. مع حجز 16 صفيحة من المخدرات (قنب هندي) بوزن إجمالي قدره 1 كلغ و590 غرامًا. إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية.

وفي العملية الثالثة، المنفذة من طرف مصالح الأمن الحضري الخامس عشر. تم توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة. مع حجز 668 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها. تم تقديم المشتبه فيهم أمام السادة وكلاء الجمهورية المختصين إقليميًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وتؤكد مصالح الأمن الوطني من خلال هذه العمليات عزمها المتواصل على التصدي لكل أشكال الجريمة. داعية المواطنين إلى التعاون والتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمنهم وسلامتهم.