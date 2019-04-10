حجز “لحوم بيضاء” فاسدة مذبوحة بطريقة غير شرعية في بجاية

حجزت عناصر شرطة العمران، وحماية البيئة لأمن بجاية، لحوم بيضاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وحسب بيان من الهيئة، فإن كمية اللحوم المحجوزة تقدر بـ82 كلغ كانت على متن شاحنة تجارية غير مجهزة بغرفة تبريد.

وكانت اللحوم الفاسدة، موجهة نحو التسويق لبعض أصحاب محلات القصابة بالمدينة، ولا تتوفر على تعريفة تبين مصدرها،ومذبوحة بطريقة غير شرعية.

وبعد فحصها، من طرف الطبيب البيطري، أمر بإتلافها بواسطة مادة الجير كونها لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم تحويل صاحب السلعة البالغ من العمر 44 سنة والمدعو “م.ر”، إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية.