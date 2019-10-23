حجز لحوم وأحشاء فاسدة في تيارت

تمكن عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن تيارت، أثناء قيامها بخرجة ميدانية عبر شوارع مدينة تيارت لمراقبة محلات القصابة من حجز وإتلاف كمية من اللحوم.

عملية المراقبة أسفرت عن حجز كمية من اللحوم الحمراء، قدر وزنها بـ20 كلغ.

وتبين بعد معاينة اللحوم المحجوزة من طرف الطبيب البيطري، أنها صالحة للإستهلاك مع إنعدام شهادة المراقبة البيطرية.

بالإضافة إلى حجز 102 كلغ من اللحوم الحمراء، و2,630 كلغ مرقاز، و5,500كلغ كبدة، و1,200 كلغ شحم.

وتبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك.

وذلك كون صاحب المحل لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة على هذا النشاط من طرف مصالح البيطرة لبلدية تيارت.

ناهيك عن عدم حيازة صاحب المحل، على شهادة المراقبة الصحية.

تم بعدها إيداع كمية اللحوم الصالحة للإستهلاك لدى دار المسنين بتيارت، فيما تم إتلاف الكمية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك.