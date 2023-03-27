حجز لحوم وأسماك ومواد لتحضير الحلويات فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 9 بوهران خلال خرجة ميدانية لمراقبة المحلات التجارية. من حجز مواد غذائية فاسدة من لحوم وأسماك.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز أكثر من 53 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء، 1.9 كلغ من السمك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وفي ذات السياق تمت مراقبة محل لبيع الحلويات. أين تم العثور على سلع ومواد أولية لتحضير الحلويات فاسدة متمثلة في 25كلغ من الشامية. 17 صينية حلويات مجمدة، 5 كلغ شكلاطة. 9كلغ عجينة و30 لتر شاربات.