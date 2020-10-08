حجز لحوم واسماك فاسدة بمحلات ومطاعم في وهران (صور)

حجزت عناصر من مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للامن العمومي بوهران، لحوم غير صالحة للإستهلاك ببعض المحلات والمطاعم.

حيث قدر وزنها بـ: 107.060 كع لحوم حمراء، 59.065 كغ لحوم بيضاء، 19.900 كغ سمك و1300 كغ من الشحوم.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري الذي أكد بأنها غير صالحة للاستهلاك تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 4 أشخاص مخالفين.

وجاءت هذه العملية بالتنسيق مع طبيب بيطري ومكتب النظافة والصحة العمومية لمندوبية الأمير ببلدية وهران.

والتي تدخل في اطار عمليات مراقبة لبعض المحلات لبيع اللحوم والمطاعم.