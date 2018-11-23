حجز ما يقارب 10 آلاف كيس حليب وتوقيف صاحبها بباتنة

تمكنت، أمس الخميس، مصالح الدرك الوطني، بدائرة مروانة ولاية باتنة، من حجز ما يقارب 10 آلاف كيس حليب مدعم، وتوقيف أربعيني يقوم ببيعها على أنها حليب البقر.

وحسب مصادر عليمة، المتهم كان يقوم بنشاطه على متن شاحنة بمدينة مروانة.

حيث يشتري كميات كبيرة من حليب الأكياس، ثم يعيد بيعها للمصنع على أساس أنه جمعها من مربي البقار من المنطقة.

وقد أشارت المصادر، على إمكانية وجود عناصر ذات صلة مع المتهم الرئيسي.

حيث فتحت ذات المصالح تحقيقا موسعا بعد أن تحولت إلى حديث العام والخاص بمروانة.

خصوصا، وأن سكان هذه المناطق اشتكوا منذ مدة طويلة من صعوبة الحصول على كيس حليب من المحلات، بسبب ندرته من جهة، وسرعة نفاذه من جهة أخرى.

وسط تساؤلات، عن طريقة تمكن المتهم في قضية الحال من إعادة بيع تلك الكميات من حليب الأكياس للمصنع على أساس أنه حليب بقر طازج، دون تمكن المصنع من اكتشاف أنه نفس الحليب الذي سبق وأن باعه للزبائن والتجار.

علما، أن المتهم في هذه القضية كان يحقق ربحا بـ15 دج في اللتر الواحد، لأنه يقتني كيسا من الحليب المدعم بـ25 دج ويعيد بيعه للمصنع بـ40 دج.

يذكر أنّ عملية مماثلة قامت بها في وقت سابق مصالح التجارة بمنطقة كشيدة بباتنة.