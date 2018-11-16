حجز ما يقارب 100 ألف “محيرقة” بورقلة

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع والسابع بورقلة، من حجز كمية جد معتبرة من الألعاب والمفرقعات النارية من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية قام بها عناصر الشرطة خلال تنفيذهم المخطط الأمني المسطر قصد تأمين المواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حيث تم إستغلال معلومات تفيد بوجود شـاب حول مسكـنه العائلي إلى نقطة بيع للمفرقعات والألعاب النارية بالجملة والتجزئة.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتفتيش المساكن، قام عناصر الأمن بتفتيش مسكن المعني.

أين عثر بداخله على كمية من المفرقعات والألعاب النارية قدر عددها بــ 95351 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام. وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعـداد ملف قضائي جزائي ضد المتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.