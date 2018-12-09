حجز ما يقارب 2000 خرطوشة و10 ألاف كبسولة بمستغانم

تمكنت مصالح الجمارك بالمحطة البحرية لميناء مستغانم، اليوم الأحد، من حجز ما يقارب 2000 خرطوشة من الذخيرة الحية و10 ألاف كبسولة فارغة للخراطيش.

العملية تمت أثناء معالجة رحلة بحرية لنقل المسافرين قادمة من ميناء فالنسيا الإسباني، أسفرت عن حجز ما يقارب 2000 خرطوشة من الذخيرة الحية.

الكمية المحجوزة، خاصة ببنادق الصيد والجاهزة للإستعمال من عياري 16 ملم و12 ملم، وأكثر من 10 ألاف كبسولة فارغة للخراطيش.

وكانت هذه المحجوزات مخبأة بين لوازم أحد المسافرين، الذي كان على متن مركبة رباعية الدفع، تحمل ترقيم ولاية مستغانم.

وقامت ذات المصالح، بتوقيف المسافر المعني لإستكمال التحقيقات الخاصة بهذه القضية قبل تقديمه للعدالة.