 حجز ما يقارب 6 مليار سنتيم داخل سيارة سياحية قادمة من مارسيليا في سكيكدة

تمكنت، اليوم الجمعة، مصالح مفتشية أقسام الجمارك لولاية سكيكدة، من حجز ما يفوق القنطار والنصف من الذهب المقلد الغالي الثمن.

كما حجزت أيضا أزيد من 950 هاتف نقال من نوع سامسونغ من مختلف الأنواع الغالية، حيث أن قيمة المحجوزات تقارب بالعملة الوطنية 6 مليار سنتيم .

العملية تمت حسب مصادر النهار، عقب عملية تفتيش دقيقة لسيارة من نوع “308” هي لمغترب ينحدر من بلدية بكوش لخضر في ولاية سكيكدة.

السيارة كانت على متن باخرة قادمة من مرسيليا، حيث شكك الأعوان في العتاد الدي كانت تحمله المركبة خاصة وتصرفات المغترب الذي كان يريد التعجيل في المغادرة.

حيث تم إخضاعها لتفتيش دقيق ثاني، قبل أن يتم العثور على تلك المحجوزات مخفية بإحكام في أنحاء متفرقة من السيارة التي تم تحويلها على الحجز مع تحرير محضر ضد صاحبها في انتظار تقديمه امام العدالة.