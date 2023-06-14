حجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة ومعادن ثمينة بمطار هواري بومدين

نجحت مصالح الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر من حجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة ومعادن ثمينة.

العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة أين تم تفتيش طائرة تنشط عبر خط “الجزائر-إسطنبول” كانت على وشك الإقلاع وإنزال جميع المسافرين الذين كانوا على متنها.

ومكنت العملية من حجز 159.150 أورو ، 97.750 دولار أمريكي، 3150 جنيه استرليني و3820 غرام من الذهب.

واسفرت التحريات الأولية لمصالح الجمارك إلى تواطؤ أحد أعوان الأمن العاملين بالمطار فيما لايزال التحقيق متواصل لتفكيك الشبكة.