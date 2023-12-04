حجز مبلغ من العملة الصعبة في رحلة قادمة من مرسيليا

تمكن أعوان كل من الفرقة المتجولة والمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المحطة البحرية بميناء بجاية في عمليات متفرقة من حجز 9000 أورو غير مصرح بها.

وحسب بيان للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، تم اكتشاف البضاعة محل الغش إثر التفتيش الدقيق لمركبات سياحية مخبأة بأمتعة مسافرين. وافدين إلى الإقليم الجمركي عبر رحلات بحرية دولية قادمة من مرسيليا الفرنسية.

ليتم حجز مبلغ مالي قدره 9000 أورو غير مصرح لها، و8 كاميرات مراقبة مستعملة بلواحقها، و6 قطع غيار مستعملة.