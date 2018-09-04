حجز محركين يستعملان في سقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة بتيارت

تمكن عناصر الدرك الوطني بتيارت من حجز محركين كانا يستعملان في سقي الأراضي الزراعية بالمياه القذرة.

وبعد ورود معلومات الى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت مفادها وجود بعض فلاحي قرية الملعب ببلدية تخمارت ولاية تيارت.

يقومون بسقي محاصيلهم الفلاحية بالمياه القذرة من وادي العبد، على إثر ذلك تم استغلال المعلومة وتشكيل دورية.

بقيادة قائد الفرقة رفقة فصيلة الأمن والتدخل رقم 03 بالسوقر وكذا ممثل مصلحة النظافة على مستوى بلدية تخمارت.

وممثل الصحة، ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، من أجل التنقل إلى عين المكان.

وبعد تفقد الوادي لفت انتباههم وجود محركات على جوانب الوادي، ملك لشخصين محل التحقيق، ليتم على الفور حجز هذا العتاد.

ووضعه بمحشر بلدية تخمارت لغاية صدور أمر قضائي، ومن خلال المراقبة لواد العبدي تم أخد عينتين من الماء.

الذي يستعمل في السقي الأولي من أمام المضخة المائية نوع قونو ، والثانية من أمام المضخة المائية مجهولة النوع.

من أجل إرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، في إنتظار النتيجة.

كما تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، الذي أعطى تعليماته بحجز المحركين المستعملين في عملية السقي.

وسماع الأطراف بسبب السقي بالمياه القذرة في حين ينتظر صدور نتائج التحاليل للتأكيد أو النفي.