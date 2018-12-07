حجز مخدرات وحبوب مهلوسة بعد مداهمات ليلية للشرطة بالوادي
نظمت مصالح الشرطة بأمن ولاية الوادي ليلة أمس الخميس مداهمات أمنية عبر مختلف أحياء وشوارع المدينة.
خاصة منها الأماكن المشبوهــة، أين تم تسخير أزيد من 150 شرطي و40 مركبــة، العملية الأمنية أسفرت عن توقيف 130 شخصا.
وحجز كمية معتبرة من المخدرات و30 قرصا من الحبوب المهلوسة وسجائر ملفوفة من القنب الهندي وأسلحة بيضاء من الصنف السابع.
إلى جانب توقيف عدد من المركبات المبحوث عنها، بإجمالي 10 مركبات و10 درجات نارية منعدمة الوثائق.
العمليات الأمنية لقيت استحسانا واسع لدى مختلف شرائح المجتمع لما لها من أثار إيجابية في إستدباب الأمن وضمان السكينة العامة وراحة المواطنين.
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خاصة منها الأماكن المشبوهــة، أين تم تسخير أزيد من 150…
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