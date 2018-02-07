  حجز مخطوط تونسي نادر لدى ستيني بسكيكدة

أحبطت عناصر الدرك الوطني ببلدية كركرة في سكيكدة، أمس الثلاثاء، محاولة بيع آثار ثمينة تونسية.

وتمت العملية اثر عمل استخباراتي قامت به ذات المصالح ، مكن من تحديد هوية الشخص شيخ ينحدر من ولاية أم البواقي يبلغ من العمر 61 سنة.

أين تم تفتيشه والعثور بحوزته على مخطوط تاريخي، محتواه قانون العقوبات الجنائي التونسي يعود تاريخه إلى حوالي 7 قرون.

تم تهريبه في وقت سابق إلى الجزائر من طرف مختصين في تهريب الآثار والأشياء الثمينة اثر دخول تونس في الفوضى على اثر ثورة الشغب التونسي.

وأضافت مصادر النهار، بأن المخطوط المذكور يتكون من 30 صفحة مكتوبة بالخط المغربي و مزخرفة بأشكال هندسية.

وقد تم تقديم المشتبه به، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القل، الذي أمر وحجز المخطوط الكتابي و مواصلة التحقيقات.