حجز مركبة وتوقيف أربعة أشخاص بغليزان

أسفرت، عمليتي مداهمة لأوكار الجريمة والنقاط السوداء، لأمن غليزان، عن حجز مركبة، وتوقيف أربعة أشخاص.

وحسبما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّه في اطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، قامت مصالح أمن

الولاية، بعمليتي شرطة واسعة النّطاق، ومداهمة للأماكن المشبوهة وجميع النقاط السوداء، في مدينة غليزان، عبر

نصب حواجز أمنية ودوريات راكبة وراجلة، أسفرت عن دراسة 235 شخص، ومراقبة 183 مركبة، مع حجز 59 دراجة نارية.

كما تم توقيف أربعة أشخاص، بتهمة المشاجرة في الطريق العام، مع حجز مركبة، استنادا لذات البيان.