حجز مسدس أوتوماتيكي و49 طلقة نارية بمطار وهران الدولي

تمكنت ظهيرة اليوم عناصر من فرقة تفتيش المتاع التابعة الجمارك على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي،

من ضبط مسدس أوتوماتيكي و49 طلقة نارية، بحوزة مسافر كان قادما من تركيا عبر رحلة جوية تابعة الخطوط التركية.

تم ضبط السلاح الناري والذخيرة وسط أمتعة الموقوف (27 سنة) عقب إخضاعه لعملية تفتيش روتينية من قبل أعوان الجمارك،

تبين بعد التحقيق في هويته ووثائقه الثبوتية أنه يعمل ممرضا بإحدى مصالح مستشفى جامعي بوهران،

وتم توقيفه وتسليمه للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه،في مصدر ووجهة السلاح الناري والذخيرة المحجوزين،قبل تقديمه أمام العدالة للبث في قضيته.