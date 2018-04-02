حجز معدات تبريد بسوق أهراس كانت موجهة للتهريب نحو تونس 

تمكنت الفرقة المتعددة المهام لجمارك مداوروش بولاية سوق اهراس، من إحباط عملية تهريب أجهزة كهرومنزلية “معدات تبريد” نحو تونس.

وتشير المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، إلى أن العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات المراقبة وذلك إثر كمين متخفي على المحاور الطرقية (مداوروش-تاورة-المراهنة ).

حيث تم توقيف شاحنة نوعHINO، كانت محملة بالمعدات، تتمثل في

ثلاجة حاءطية حجم كبير سعة600ل نوعBF

ثلاجة وجاهية متوسطة سعة300لنوع DOLFAN

مبرد سعة200ل نوع HOUSTON

بقيمة 291.000دينار،اماقيمة الشاحنة فتقدر بـ 2.800.000دينار

الغرامة الجمركية الاجمالية ب30.910.000دينار