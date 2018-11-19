حجز مفرقعات، سجائر وشمة في مداهمة لمحل ينشط بدون رخصة بوهران

تمكن أفراد من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير في وهران من حجز مفرقعات وسجائر استغلالا لمعلومات تفيد بقيام شخص ببيع هذه المحظورات بمحل تجاري بدون رخصة ببلدية سيدي البشير.

حيث وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد هوية الشخص اين تم بعدها التنقل الى عين المكان.

حيث تم حجز بعد إخضاع المحل للتفتيش على كمية من المفرقعات من الحجم الكبير و8744 وحدة سجائر من مختلف الأنواع منها المحلية والأجنبية الصنع الى جانب 1662 وحدة من مادة الشمة مختلفة الأنواع

ليتم تحويل صاحب السلعة الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير من أجل استكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام الجهات القضائية.