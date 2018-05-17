 حجز مكملات غذائية ومواد شبه صيدلانية مغشوشة بمستغانم

حجزت مصالح الأمن لمستغانم مكملات غذائية ومواد شبه صيدلانية مغشوشة وغير مطابقة للمقاييس بقيمة 240 ألف دج.

وحسب ذات المصدر فإن الكمية المحجوزة تم ضبطها خلال عمليات مراقبة قامت بها فرقة الشرطة ومفتشين من مديرية الصحة والسكان ومصالح التجارة.

حيث أسفرت العملية عن حجز مستحضرات ومكملات غذائية ومواد تجميل من بينها 42 كمادة مطهرة و16 علبة مكمل غذائي منتهية الصلاحية.

وأيضا و10 زجاجات من العسل للتداوي من العقم و10 زجاجات من كريمة لعلاج الجلد و24 علبة من الحنة السوداء مجهولة المصدر.

وكذا كمية معتبرة من الأعشاب التي تستخدم للإقلاع عن التدخين وكمية أخرى من مراهم لألام العضلات ومقويات جنسية

وأعشاب ومساحيق ومواد تجميلية كالصابون والغاسول والشامبو ومشروبات للرشاقة وإنقاص الوزن وغيرها.