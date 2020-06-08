حجز مليار ونصف سنتيم وأزيد من 90 ألف أورو مزوّرة في عين الدفلى

وضعت مصالح الشرطة القضائية لأمن عين الدفلى، نهاية الأسبوع الفارط، حدّا لنشاط شبكة وطنية تمتهن تزوير العملة الوطنية والصعبة.

وحجزت ذات المصالح، مليار ونصف سنتيم، و90600 أورو مزوّرة.

وجاءت عملية تفكيك هذه الشبكة، إثر ورود معلومات لمصالح الشرطة القضائية تفيد بوجود نشاط إجرامي لأشخاص يعملون على تزوير العملة الوطنية والأجنبية، قصد طرحها للتداول في السوق الوطنية مع تبييض الأموال.

لتباشر ذات المصالح، تحريات معمّقة تحت إدارة الجهات القضائية المتخصصة، التي أثمرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم ومكان تواجدهم في مسكن بمنطقة خميس مليانة بعين الدفلى.

ومن خلال عملية محكمة، تم توقيف أفراد الشبكة المتكونة من 3 أفراد في حالة تلبس، مع حجز الأوراق النقدية المزوّرة وتجهيزات إلكترونية ووسائل تستغل في عملية تزوير النقود.

وتم خلال هذه العملية النوعية أيضا، حجز مركبة و5 هواتف نقّالة كان يستعملها أفراد هذه الشبكة في ممارسة نشاطهم والتواصل بينهم.

ليجري بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وتقديمهم أمام النيابة العامة المتخصصة إقليميا للنظر في قضيتهم.