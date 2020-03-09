حجز مليوني وحدة من المواد الصيدلانية منتهية الصلاحية في المدية

حجزت مصالح الدرك الوطني بتابلاط، ولاية المدية، ما يقارب مليوني وحدة من المواد الشبه صيدلانية مجهولة المصدر منتهية الصلاحية.

وحسب ذات المصالح، تم حجز المواد الشبه صيدلانية، موضبة على شكل أقراص وأكياس وخلطات أعشاب.

ومن بين المحجوزات، أكثر من 800 ألف وحدة من المقويات الجنسية، من نوع الفياغرا.

كما حجز درك تابلاط، ما يقارب 700 ألف كبسولة لأغراض التنحيف والتسمين، وأكثر من 400 ألف كيس شاي موجه لمرضى السكري.

وتقدر القيمة المالية لمحجوزات، حسب ما يتم تداوله في الأسواق المحلية، ما يفوق 40 مليار سنتيم.

وتأتي عملية الحجز، بعد الحصول على معلومات، تفيد عن وجود نشاط إجرامي، لترويج لمواد الصيدلانية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.

وباشرت فصيلة الأبحاث الدرك الوطني بالمدية، تحقيقا في القضية بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط.

وأسفر التحقيق، عن تفكيك عصابة مكونة من 6 أشخاص مشتبه فيهم، حيث تم توقيف 4 أشخاص، وتواجد اثنين في حالة فرار، حيث تم التعرف على هوياتهم.

كما تم حجز 110 لفة كبيرة الحجم لملصقات تحمل أسماء علامات تجارية ومستحضرات تجميل مختلفة الاستعمالات، مع حجز شاحنة مستعملة في نقل مواد المحجوزة.

ولإجراء خبرة أرسلت عينات من المواد الشبه صيدلانية المحجوزة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي ومديرية الصحة ومديرية التجارة بالمدية.

وتم تقديم المتهمين نهار اليوم إلى السيد وكيل الجمهورية لمحكمة تابلاط.