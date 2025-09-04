تمكنت الوحدات العملياتية بأمن ولاية سطيف ممثلة في كل من المصلحة الولائية للشرطة العامة، أمن دائرة العلمة. فرقة البحث والتدخل، الأمن الحضري السادس، الثالث عشر والرابع عشر، من حجز مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات والشماريخ.

جاءت هذه العمليات في إطار النشاطات الميدانية الرامية إلى مكافحة التجارة غير المشروعة بالمواد المحظورة والخطرة. وإثر تنظيم خرجات ميدانية ومداهمات واسعة شملت مختلف الأسواق الشعبية من قبل الضبطية القضائية لذات المصالح. بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

حيث أسفرت العمليات الشرطية عن حجز مليون وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بمختلف الأنواع والأحجام وتوقيف 59 شخص متورطين في بيع هذه المواد الخطرة. في هذا السياق سجلت أكبر حصيلة من طرف مصالح أمن دائرة العلمة.

