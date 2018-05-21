حجز ممتلكات مرقّ نصب على عقداء وضباط في الجيش

احتال عليهم وباعهم فيلات في سيدي فرج بقرارات استفادة ثم طردهم منها

قضى مجلس قضاء تيبازة بحجز ممتلكات رجل أعمال ومرق عقاري المسمى «ح .م»، صاحب شركة generaux hadji sarl equipement، وهذا بسبب القضايا التي رفعها ضده مسؤولون في الدولة وضباط متقاعدون وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال، بعدما باعهم فيلات بالشاطئ الغربي لسيدي فرج بقرارات استفادة ووعدهم بتسوية وضعيتهم، غير أنه قام بطردهم منها وإعادة بيعها لزبائن جدد بعقود ملكية بموجب وكالة منحها لابنه.

وحسب نسخة من الأمر بحجز الممتلكات الصادر في حق المتهم الذي يحمل رقم 02 /2018 الصادر عن مجلس قضاء تيبازة، فإنه سيتم حجز كل ممتلكات المتهم من أجل تعويض عدد من الضحايا في قضية فيلات سيدي فرج، التي طرد منها عدد من ساكنيها، أين قدم وعودا لهم بتسوية وضعيتهم غير أنهم فوجئوا بطردهم من منازلهم وإعادة بيعها.

وفي سياق ذي صلة، أدانت محكمة الشراڤة المرقي العقاري المدعو «ح.م» وابنه المدعو «م.م» بالسجن 3 سنوات نافدا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية لكل واحد منهم، مع إلزامهما بدفع تعويضات تفوق 20 مليار سنتيم للضحايا، وهذا عن تهمة النصب والاحتيال والإدلاء بمعلومات خاطئة في عقود بيع مساكن وإقامات بالشاطئ الغربي بسيدي فرج على مستوى الجزائر العاصمة، حسب الوثائق التي تحوز عليها “النهار”،

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن لولاية الجزائر تمكنت، مطلع الأسبوع المنصرم، من توقيف ابن المرقي العقاري بالقبة، بعدما صدر في حقه أزيد من 50 أمرا بالقبض بسبب قضايا الاحتيال، وإشرافه على بيع فيلات ومنازل بتيبازة بموجب وكالة منحها له والده صاحب شركة الترقية العقارية.