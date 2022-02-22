حجز ممتلكات والي سابق وبرلماني ورجال أعمال بتهمة الفساد

نفس الحكم شمل ممتلكات موثقين ومديرين سابقين متهمين في قضية “حديقة النور والنسيم” ببرج بوعريريج

15 متهما و62 من أفراد عائلاتهم مثلوا أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد

أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالغرفة الثانية بمجلس قضاء العاصمة. أمرا يقضي بحجز وتجميد ممتلكات عقارية، في قضية متابعة ضد 15 متهما وشركة ذات مسؤولية محدودة بولاية برج بوعريريج. يتصدرهم والي سابق ونائب برلماني سابق متواجد في حالة فرار بالخارج.

القضية تتعلق بحديقة التسلية النور والنسيم بمدينة برج بوعريريج والتي تتربع على 13 هكتارا. والتي كانت سنة 2012 محل استثمار وعقد امتياز سلمت على الشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور و النسيم”. وبعد ذلك قام ملاك الشركة ببيع المشروع لمستثمر ثان في ظروف غامضة وإجراءات إدارية غير واضحة. وأسالت في وقتها الكثير من الحبر وبقي الملف في خانة المسكوت عنه.

وبتاريخ 13 فيفري 2022، صدر من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالغرفة الثانية بمجلس قضاء العاصمة. أمرا بحجز وتجميد ممتلكات عقارية في حق 15 شخصا وأفراد عائلاتهم وعددهم 62 من زوجات المعنيين و أبنائهم. إضافة إلى ممتلكات الشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور والنسيم”.

المتهمون الذين يتصدرهم الوالي السابق لولاية برج بوعريريج “ع. م” والنائب البرلماني السابق “ع.ح” المدعو “ق” وجهت لهم مجموعة من التهم الخطيرة والمتمثلة في جناية التزوير في محررات رسمية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وجنحة التستر على الثراء غير المشروع، وجنحة الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة،

وجنحة تبييض الأموال في أطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات.

أمر الحجز وتجميد الممتلكات العقارية في انتظار محاكمة المشتبه فيهم، تضمن أسماء 78 شخصا. ويتعلق الأمر بالوالي السابق لولاية برج بوعريريج “ع. م”،. والنائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني “ع. ح” المدعو “ق” و 6 من أفراد عائلته وهم زوجتاه و 4 من أبنائه.

ورجل الأعمال “ع.رس” و 4 من أفراد عائلته وهم زوجته و 3 من أبنائه. والمقاول رجل الأعمال شريك البرلماني السابق “ع. ب” و 6 من أفراد عائلته، وهم زوجته و 5 أبنائه.

وابن البرلماني السابق المدعو “ع. ح” وزوجته. ورجل الأعمال شريك البرلماني السابق “ت. ن” رفقة زوجته وأبنائه السبعة. ورجل الأعمال شريك البرلماني السابق “ت. ع. ر” وزوجتيه وأبنائه السبعة. ورجل الأعمال شريك البرلماني السابق “ت. م” وزوجته وبنتيه 2.

إضافة إلى موظفين وأصحاب مهن، ويتعلق الأمر بخبيرين 2 وموثقين اثنين ومديرين سابقين.

حيث تم الأمر بالحجز وتجميد ممتلكات عقارية للمدعو “م. م” وزوجته وأبنائه الأربعة. و “ف. ب” الذي كان يشغل منصب محافظ عقاري المتواجد حاليا بفرنسا ويشمل الأمر زوجته وأبنائه الأربعة.

والمدير السابق للوكالة العقارية “إ. ز”وزوجته وأبنائه الأربعة، والموثق “م. أ” وزوجته وابنيه الاثنين. والموثق “م. م” وزوجته وأبنائه الخمسة.

إضافة إلى أن القرار تضمن أيضا حجز وتجميد الممتلكات العقارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور والنسيم”. التي تشرف على حديقة التسلية التي تحمل “النور والنسيم”.

هذا ومن المنتظر الشروع في محاكمة المشتبه فيهم ال 15 والشركة المذكورة.حيث سيتم حجز وتجميد ممتلكاتهم العقارية استعدادا لذلك.