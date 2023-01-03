قناة النهار حجز منتجات تروج للأفكار الشاذة .. الوزارة تنتفض بقلم قناة النهار نشر في 03 جانفي 2023 - 23:56 الجزائر شارك غرِّد أرسل 34 0 رابط دائم : https://nhar.tv/jUghQ اقرأ أيضا " إعترافات خطـيرة لإرهــابي موقوف.."كنّا نستهدفو شخصيات بارزة قناة النهار 03 جانفي الرائد بغدادي بن حواش: تم تسجيل 9 وفيات و41 جريح تم التكفل بهم إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر "زين عامر: "ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر قناة النهار 18 ديسمبر فلاح يحول أرض قاحلة إلى أخرى منتجة لكل الخيرات بفضل إرادته القوية بتيسمسيلت قناة النهار 16 ديسمبر الوزير الأول: أولينا عناية بالغة للتكفل بالأم والطفل من خلال تحقيق 98% من الولادات في وضع صحي مراقب قناة النهار 19 ديسمبر مجتمع: أراضي فلاحية متنازع عليها .. مشكل يؤرق مالكيها قناة النهار 03 جانفي تمنغست : سوق تافیست..فضاء تجاري متنوع وباب مفتوح على أفريقيا قناة النهار 18 ديسمبر خنشلة: أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة .. والسلطات تراهن على تدارك الوضع قناة النهار 16 ديسمبر "صنع بالجزائر".. بعد كسب معركة الانتاج.. الرهان على المواد الأولية قناة النهار 24 ديسمبر فاسألوا : تحريم النياحة قناة النهار 27 ديسمبر