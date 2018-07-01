حجز مهلوسات و2 كيلوغرام من الكيف بجيجل وتيبازة وعين الدفلى

حجزت قوات الشرطة 1200 قرص مهلوس بتيبازة و120 قرص بخميس مليانة بولاية عين الدفلى وأزيد من 2 كلغ من الكيف.

وأوضحت مصالح الأمن الوطني أنه على اثر معلومات لدى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة حول الاشتباه في شخص بترويج المهلوسات.

وبعد تسطير خطة عمل اسفرت عن توقيفه متلبسا وبحوزته كمية من هذه السموم قدرت ب 1200 قرص مهلوس.

وبخميس مليانة، تمكنت الشرطة القضائية لأمن الولاية من توقيف شخص له السوابق القضائية يروج المهلوسات والكيف المعالج ويخزنها بأحد المساكن.

وقد تم حجز 126 قرص مهلوس و3 اسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير بالإضافة إلى 3 قارورات من محلول طبي مهلوس.

وبعد استكمال اجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة خميس مليانة الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

أما بجيجل، فقد تمكنت عناصر أمن الولاية من توقيف شخص مشتبه فيه على متن حافلة بحاجز أمني.

وبعد عملية تفتيش تم حجز أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام.