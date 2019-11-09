حجز مهلوسات و73944 وحدة من المفرقعات بسطيف وباتنة

تمكن عناصر الدرك الوطني، أمس الجمعة، من توقيف تاجري مخدرات بسطيف، على متن سيارة سياحية محملة بـ 3008 قرصا مهلوسا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم ضبط 73944 وحدة من الألعاب النارية بكل من باتنة وسطيف.

فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 8 أشخاص وحجزت مركبة و3 شاحنات محملة بأكياس خليط الحجارة وخام الذهب، بكل من برج باجي مختار وتمنراست.

كما حجزت ذات المصالح، 7 أكياس من مادة النحاس و4 هواتف نقالة.

وفي نفس السياق، تم حجز 7000 علبة من التبغ، على متن مركبة رباعية الدفع بالوادي.

من جهة أخرى، أوقف مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بكل من عين قزام وتيارت وخنشلة.

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