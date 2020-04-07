حجز مواد غذائية و60 كلغ من السمك غير صالحة للإستهلاك بالطارف

تمكن أمن دائرة بوحجار من ضبط وحجز كمية معتبرة من مختلف المواد الاستهلاكية كانت موجهة للاحتكار لغرض البيع عن طريق المضاربة في السعر.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار مواصلة محاربة كافة أشكال الإحتكار و المضاربة في المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك التي يمارسها بعض التجار.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط 779 وحدة من مادة العجائن والحليب المجفف، وتم ضبطها خلال القيام بحواجز أمنية، أين كانت مخبأة بإحكام داخل مركبات.

كما تمكنت ذات المصلحة من حجز كمية من مادة السمك قدر وزنها بـ 60 كلغ كانت محملة على متن شاحنة تجارية مقتادة من طرف تاجر في بيع السمك.

وعند عرض هذه السلعة على المصالح البيطرية لدائرة بوحجار وبعد معاينتها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطر على صحة المواطن.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين أنجزت لهم ملفات قضائية أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار لمحاكمتهم على الافعال المنسوبة لهم.