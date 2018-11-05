حجز مُعدات تفجير في عين قزام

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بعين قزام، 4مركبات رباعية الدفع و5دراجات نارية و مُعدات تفجير .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني العملية مكنت،من حجز11مولدا كهربائيا و7مطارق ضغط و4أجهزة للكشف عن المعادن و3 أطنان من المواد الغذائية.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران، باتنة وجيجل، 9 أشخاص بحوزتهم 7 بنادق صيد وبندقية مضخية.

في حين أوقفوا بكل من سطيف وأم البواقي، 3 مهربين وضبطوا 12 قنطارا من ورق التبغ و14660 وحدة من الألعاب النارية.

هذا وأحبط حراس السواحل بالغزوات محاولة هجرة غير شرعية لـ(33) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي.

فيما تم توقيف 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست.