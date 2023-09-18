حجز نحو 10 ألاف قرص مهلوس في أولاد جلال

تمكن أفراد الجمارك بأولاد جلال في عمليتين منفصلتين احداها بمشاركة أفراد الدرك الوطني، من حجز نحو 10 ألاف قرص مهلوس.

وجاءت العمليتين خلال عملية مراقبة دقيقة للطرق التي تمر عبر اقليم الولاية.

وفي العملية الاولى تم اشتباه في سيارة نفعية عثر بها على كمية قدرن بما يقارب 4 ألاف قرص مهلوس مخبأة بإحكام في السيارة.

أما العملية الثانية التي اسفرت عن حجز نحو 6 ألاف قرص مهلوس وتمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني أين عثر على الكمية داخل سيارة سياحية.

يذكر أن مصالح الجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسكرة المدريرية الجهوية بقسنطينة تمكنت خلال الفترة السابقة من حجز كميات كبيرة من الحبوب المهلوسة. حاول المهربون نقلها من جنوب الولاية نحو ولايات الشمال. وقد أدى تفطن أفراد الجمارك من إحباط هذه المحاولات.