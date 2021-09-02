حجز نحو 140 كلغ من الدجاج بالمحمدية في معسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية في ولاية معسكر. يوم أمس من حجز نحو 140 كلغ من الدجاج تم ذبحه بطريقة غير شرعية ببلدية مقطع دوز.

العملية تمت على مستوى الطريق الولائي رقم 06 على مقربة من محيط محطة بابا علي واستهدفت شاحنة من نوع شيلي قادمة من مقطع دوز باتجاه إقليم بلدية المحمدية قبل تولي تفتشيها والعثور على البضاعة غير المستوفية للشروط الصحية و كذا التسويق.

هذا وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية المختص إقليميا و بالتنسيق مع مصالح البلدية والطبيب البيطري تم تسجيل مخالفات الذبح في أماكن غير المخصصة وتسويق لحوم لم تخضع لشروط الذبح الشرعي ونقلها على متن مركبة غير مجهزة لمنتوجات حيوانية.