حجز نصف قنطار “زطلة” في تلمسان

حجز عناصر الدرك الوطني، 48 كيلوغرام من الكيف المعالج، قرب منطقة حاسي سيدي محمد ببلدية سيدي الجيلالي، بتلمسان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أوقف عناصر الدرك الوطني، 3 تجار مخدرات، بكل من تبسة وباتنة، وجد بحوزتهم 5822 قرص مهلوس.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش، أمس الإثنين، 29 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت المفارز، شاحنتين و3 مركبات رباعية الدفع و18360 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

بالإضافة إلى 163 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب و13 مولد كهربائي، و10 مطارق ضغط تُستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.