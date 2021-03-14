حجز نصف قنطار من البارود و1400 خرطوشة في “الجزار” بباتنة

عملية الدرك انتهت بتوقيف شابين

ألقت، أول أمس، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “الجزار” بباتنة، القبض على شخصين وحجز كمية معتبرة من الذخيرة من الصنف الخامس، تمثلت في 483 كلغ من مادة البارود و 9 كلغ من مادة الكبريت، بالإضافة إلى 1075 خرطوشة عيار 12 ملم من عدة أنواع ذات صنع إيطالي و 310 خرطوشة عيار 16 ملم.

وجاءت هذه العملية إثر قيام أفراد ذات الفرقة بدورية عبر إقليم بلدية “الجزار”، أین لفت انتباههم تصاعد دخان كثيف ينبعث من أحد المنازل، وعلى الفور، تم التنقل إلى عين المكان وتمشيط محيط المنزل، أين تم العثور على 7 أكياس من مادة البارود بوزن 175 كلغ، مخبأة بإحكام داخل أحراش ورزم التين، ليتم بعدها تطويق المنزل ومن ثمة استصدار إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، أين تم العثور على 12 كيسا من مادة “البارود” بوزن قدر بـ 308 كلغ، بالإضافة إلى مادة الكبريت والخراطيش المذكورة وكذا أدوات أخرى تستعمل في صناعة الذخيرة.

وقد تم إنجاز ملفين قضائيين ضد الموقوفين عن تورطهما في جناية الصنع من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا للذخيرة المنتمية للصنف الخامس والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة من الجهة المؤهلة قانونا.