حجز نصف قنطار من الكيف وبندقيتي صيد بالجنوب

حجز عناصر حرس الحدود بتلمسان 57 كلغ من الكيف حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة.

وفي ذات السياق، ضبطت مفرزة للجيش بكل من ورقلة، بسكرة الوادي والأغواط، 35859 وحدة من مختلف المشروبات

كما أوقف ذات العناصر، شخص.

و أسفرت العملية عن حجز بندقيتي صيد، و313 خرطوشة من مختلف العيارات، أي ما يقارب 3 كلغ من مادة البارود و نظارة ميدان.

وحسب ذات البيان، أوقف عناصر الجيش 3 أشخاص بكل من سوق أهراس، تبسة و الطارف.

وتمكن عناصر الجيش خلال هذه العملية من حجز 11891 لتر من الوقود، وسيارتين رباعيتي الدفع.