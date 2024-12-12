حجز نصف كلغ كوكايين وتوقيف تاجري مخدرات صلبة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات الصلبة. تم خلالها حجز قرابة نصف كيلوغرام من الكوكايين.

عملية التوقيف تمت إستغلالا لمعلومات واردة لذات الفرقة مفادها تواجد أشخاص مشتبه فيهم بقطاع الإختصاص يمتهنون ترويج هذه السموم لتباشر عناصر. الفرقة تحرياتها الميدانية حيث وبعد مراقبة وترصد تحركاتهم أسفرت العملية عن توقيف شخصين.

بعد استصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش والتوقيف أسفرت العملية عن حجز كمية الكوكايين. مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 22 مليون سنتيم ومركبة كانت تستخدم في توزيع ونقل هذه السموم.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المتهمين موضوعه تكوين جمعية أشرار، الحيازة تخزين وترويج المخدرات الصلبة لغرض عرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، المساس بالإقتصاد الوطني والصحة العمومية مع تبييض الأموال قدما بموجبه أمام العدالة.