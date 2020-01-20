حجز نوعين من الجبن في المغير بالوادي
قام أعوان الرقابة بالمديرية المنتدبة للتجارة بالمغير في الوادي، بحجز نوعين من الجبن،خلال عملية رقابة على المحلات التجارية والمطاعم المدرسية.
ويتعلق الأمر، حسب منظمة حماية المستهلك، بجبن من نوع “شيليا” و”مارينا فوود” غير مطابقان.
وتم حجز النوعين من الجبن بسبب نقص الوزن، ونقص المادة الدسمة من الجافة.
قام أعوان الرقابة بالمديرية المنتدبة للتجارة بالمغير بحجز نوعين من الجبن 🧀 :🔴في إطار الرقابة على المحلات التجارية :حجز…
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك sur Lundi 20 janvier 2020
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قام أعوان الرقابة بالمديرية المنتدبة للتجارة بالمغير في الوادي، بحجز نوعين من الجبن،خلال عملية رقابة على المحلات التجارية والمطاعم المدرسية.
ويتعلق الأمر، حسب منظمة حماية المستهلك،…
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