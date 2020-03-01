حجز وإتلاف 16 قنطارًا من الدجاج الفاسد في خنشلة

حجزت مصالح الدرك الوطني ، أمس السبت، أزيد من 16 قنطارًا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك ومن دون فواتير.

وهذا على متن سيارتي شحن عند مدخل مدينة خنشلة خلال دورية ليلية لأفراد الفرقة المختصة إقليميًا، إضافة إلى عدد من الأكياس البلاستيكية المعبأة بمخلفات الذبح الفوضوي غير المراقب من أرجل وأحشاء وريش الدجاج محل عملية الحجز كان بصدد رميها على حافتي الطرق، كما جرت عادة تجار الدواجن.

ليتم حجز الشاحنتين وحمولتهما وتوقيف السائقين على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها وتقديم المعنيين أمام نيابة محكمة خنشلة لتطبيق القانون المعمول به في الحالات المماثلة.

وقد بلغت كميات الدجاج المحجوزة خلال أقل من شهرين منذ إطلاق حملة الدرك الوطني الرامية إلى القضاء على ظاهرة الذبح الفوضوي لمختلف أنواع الدواجن وتسويق لحومها في ظروف تهدد الصحة العامة للمستهلك، قرابة 40 قنطارا ولا تزال متواصلة وستتوسع تدريجيًا مع تكثيف دوريات التفتيش والمراقبة الليلية، بالتزامن مع إقتراب شهر رمضان الفضيل، حيث يزداد نشاط مروجي اللحوم.