حجز وإتلاف 200 كلغ من الدجاج الفاسد بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من حجز وإتلاف 200 كلغ من الدجاج الفاسد بأحد المحلات التجارية، معروض للبيع وموجه للإستهلاك البشري.

وتمت العملية بالتنسيق مع أعوان قمع الغش، على إثر تفقد أحد المحلات المختص ببيع اللحوم والدواجن والبيض يقع وسط المدينة. وعليه تم رفع مخالفات ضد صاحب النشاط تتعلق بعدم احترام إلزامية مطابقة المنتوجات وعرض لحوم بيضاء منتهية الصلاحية للبيع.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp