حجز وصفات طبية وأختام وعتاد إعلام آلي لتزوير “فيزا شنغن” في غليزان

الشرطة عثرت على 2483 قرص مهلوس وخمور في منزلي موقوفين

نجحت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة “عمي موسى” أقصى الجنوب الشرقي لولاية غليزان، في وضع حد لنشاط شخصين يتاجران في السموم، وحجزت 2483 قرص مهلوس وخمور، عثر عليهما في مسكني الموقوفين، كما تم حجز وصفات طبية وأختام وجهاز إعلام آلي وجدت لدى المشتبه الرئيسي لتزوير ملفات طلب التأشيرات لدخول فضاء “شنغن”.

وحسب المعلومات التي بحوزة “النهار”، فإنه وعلى إثر ورود معلومات إلى ذات الفرقة، بوجود شخصين يحوزان ويخزّنان كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية على مستوى مسكنيهما بحي “الحمري” وسط مدينة “عمي موسى”، وهما بصدد ترويجها في أوساط الشباب، وبعد تحديد هويتيهما واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما، ضبط بمسكن المشتبه فيه الأول 9 قارورات من النبيذ الأحمر، وبمسكن الثاني 2483 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات الترويج، ووصفات طبية مزوّرة لاقتناء هذه المؤثرات العقلية من مختلف الصيدليات، كما تم اكتشاف عرضيا وثائق ومحررات رسمية مزوّرة و8 أختام مقلدة، بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي وطابعة متعددة الخدمات، كانت تستخدم في عملية تزوير الوثائق لفائدة طالبي تأشيرة الدخول لفضاء دول الاتحاد الأوروبي، ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما للعدالة عن تهمة حيازة مؤثرات عقلية وخمور بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، التزوير واستعمال المزوّر في وثائق ومحررات رسمية مع تقليد الأختام، في انتظار محاكمتهما لاحقا.