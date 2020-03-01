حجز وصفات طبيّة مزوّرة و399 قرص مهلوس بالسوق اليومي في الشلف

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين يتراوح عمراهما بين 38 و50 سنة.

وهذا في عملية نوعية تم تنفيذها على مستوى السوق اليومي وسط مدينة الشلف، أين كانا الموقوفان يقومان ببيع وترويج المؤثرات العقلية.

وتمت العملية بناءً على إستغلال لمعلومات دقيقة تلقتها مصالح الأمن، مفادها وجود أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة بصدد بيعها وترويجها بالسوق اليومي بالشلف.

ليتم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف شخصين وحجز 399 قرص مهلوس و3 قارورات محلول مخدر، بالإضافة إلى وصفات طبية وكذا مبلغ مالي يقدر بـ30 ألف دينار من عائدات البضاعة التي تم ترويجها وسط الشباب.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق وإنجاز ملفهما القضائي تمت إحالة الموقوفين على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت، في إنتظار جلسة المحاكمة.