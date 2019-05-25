حجز و إتلاف 4.5 قنطار من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة بعنابة

قامت مساء الخميس الفرقة المختلطة لقمع الغش بعنابة،من حجز وإتلاف 4.5 قنطار من اللحوم الحمراء والبيضاء على مستوى المقصبات بحي الأبطال وبحي 05 جويلية،

كانت معروضة للبيع وغير صالحة للإستهلاك دون مراعاة شروط صحة المستهلك،كما أنه تم تحرير محضر متابعة قضائية في حق المخالفين.

ولسلامة وصحة المستهلكين تسهر مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة ممثلة بالمفتشية البيطرية الولائية على تكثيف عمليات مراقبة البيع العشوائي

لمختلف المواد الإستهلاكية والتي لاتتوفر لأدنى شروط الحفظ من خلال برمجة خرجات ميدانية تفقدية فجائية

لمراقبة المواد الإستهلاكية على مستوى جميع الأسواق الموزعة عبر تراب الولاية .