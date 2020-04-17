حجز 07 أطنان من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك ببومرداس

تمكنت مصالح الأمن لولاية بومرداس من حجز 7 أطنان من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن شرطة الأمن الحضري سي مصطفى تمكنت من حجز أكثر من 7 أطنان من اللحوم البيضاء، و1218 حبة بيض غير صالحة للإستهلاك معروضة للبيع.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت بعد معاينة محلين تجاريين على مستوى مدينة سي مصطفى يمارسان نشاطهما دون مراعاة قواعد الصحة والنظافة.

ليتم استدعاء الطبيب البيطري الذي اكد ان السلع المعروضة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك ليتم اتلافها وانجاز ملفات قضائية ضد المعنيين.